Bungie har en "veldig klar og detaljert ide" om hvordan The Witness 'sluttspill ser ut

HQ

Helt siden Destiny-universets første virkelig store skurk, The Witness, viste ansiktet sitt på slutten av Destiny 2: The Witch Queen-utvidelsen, har vi ventet spent på en ansikt-til-ansikt-match-up og også for å se hvordan deres innvirkning på Sol-systemet vil se ut. Som en del av et nylig gruppeintervju gjorde Bungie det klart at de allerede har en fast idé om hvordan The Witness' ultimate sluttspill kan være, og at vi absolutt ikke bør håpe at planen blir oppfylt.

"Når og hvis The Witness avslører planen sin for oss, tror jeg folket vil se den i omtrent samme lys," uttalte senior narrativ designer Nikko Stevens. " Der det er som, gir dette helt mening, det går helt tilbake til begynnelsen, men det er noe du kanskje ikke ville ha snublet over bare ved å vite den informasjonen allerede. Vi har faktisk en veldig klar og detaljert idé om hva suksess betyr for The Witness, og jeg tror jeg bare skal si at vi skal håpe at det aldri kommer til det.»

Vi får uten tvil se denne planen i full effekt i Destiny 2: The Final Shape, som forhåpentligvis kommer i 2024, men når det gjelder den nærmeste fremtiden, spurte vi Bungie om hvordan hver av karakterene de har fokusert på i løpet av år 5-sesongene vil spille inn i den kommende Lightfall-utvidelsen.

Narrative designer Liz Baker fortalte oss: "Da vi gikk inn i utvidelsen, var det veldig nyttig og spennende å ha et bredt persongalleri å trekke på og alle disse rike narrative trådene som er utviklet gjennom sesongene. Det var som denne store lekekassen vi var som, ok, hva kan vi ta med inn i Lightfall og hvilke historier og karakterer som kan støtte hovedtråden i det Guardian gjør her på Neptun.

Å dømme etter nylige promobilder, vil Osiris være en viktig figur, og med tanke på at vi skal håndtere eks-Cabal-keiseren Calus igjen, er det ingen tvil om at Caiatl, Zavala, Crow og Lord Saladin (nå Bracus Forge) vil være viktige ansikter.

Vi vet mer når Destiny 2: Lightfall kommer 28.