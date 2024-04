Bungie har nettopp gjort alle dine gamle (sannsynligvis nå slettede) Destiny 2 loot gode igjen

HQ

For mange år siden bestemte Bungie seg for at et nødvendig skritt fremover for Destiny 2, sandkassen og spillervanene var å sette et fast tak på utstyr. Dette ble kjent som sunsetting, og i hovedsak førte det til at utstyr nådde et krafttak rundt et år etter at det opprinnelig ble anskaffet. Fans likte det ikke akkurat, da det betydde at noe som tidligere var veldig vanskelig å skaffe seg, i utgangspunktet var ubrukelig etter en viss tidsperiode, men ingen kan nekte for at det gjorde metaen til Destiny 2 mye mindre repeterende.

Men nå som vi nesten er ved veis ende på Light and Darkness Saga, har Bungie kunngjort noen få metoder for å bringe tilbake og sikre at alle Guardians, nye og gamle, er i stand til å bli med på innsatsen og å bidra til å beseire Witness. Dette inkluderer et nytt Fireteam Power system der aktiviteter skaleres til den sterkeste spilleren i en gruppe, med resten av gruppen oppskalert til det punktet, slik at alle hvor som helst kan spille sammen. Dette kommer i tillegg til et lavere soft power-tak enn vi har sett tidligere (økning med 40 og ikke de vanlige 150), og også sunsetting av sunsetting.

Jepp, alle de elskede og eldre plyndringsbitene du brukte år på å dyrke for, er brukbare igjen. Bungie har forklart tankeprosessen i denne saken i det siste blogginnlegget, der det står :

"Å alltid kunne spille med vennene dine var et stort mål for oss. Når vi avslutter Light and Darkness-sagaen, ønsker vi å samle alle Guardians (aktive, tilbakevendende og nye) for å hjelpe til med å bekjempe Vitnet, og det er ingen bedre måte å spille Destiny på enn med ditt fireteam. Da vi forfulgte dette målet, ble det tydelig at Power-grensene var fundamentalt uforenlige med Fireteam Power."

Hvis du har demontert noen tidligere gjenstander for å få plass i hvelvet ditt, er det bare å glemme at du ikke får dem tilbake. Hvis ikke, kan du ta dem frem, tørke støv av dem og fortsette å bruke dem som om det var 2020 igjen. Riktignok vil alle gjenstander som allerede har blitt introdusert, ha tilgang til de nye egenskapene og perksystemene, og er derfor sannsynligvis mye bedre, men det endrer ikke det faktum at du kan bruke noen av de eldre våpnene dine igjen hvis du vil.