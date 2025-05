Bungie innrømmer å ha brukt stjålet design i Marathon

HQ

Stormen rundt Bungie fortsetter, denne gangen utløst av beskyldninger om å ha brukt kunstverk uten skaperens tillatelse i Marathon.

Den skotske kunstneren Fern Hook, kjent på nettet som Antireal, oppdaget at flere av illustrasjonene hennes fra 2017 hadde blitt brukt uten tillatelse i alfaversjonen av Bungies spill. Hun delte bevis på sosiale medier, blant annet skjermbilder fra Marathon som avslørte slående likheter mellom hennes tidligere arbeid og ulike grafiske elementer i spillet, for eksempel tekst og symboler.

Bungie har innrømmet feilen og forklarte at en tidligere ansatt hadde innlemmet elementene i spillet uten at det nåværende teamet visste om det. Studioet har siden tatt kontakt med Hook for å diskutere saken og gjennomfører nå en grundig revisjon av sine eiendeler for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. I en offisiell uttalelse sa Bungie :

"Vi undersøkte umiddelbart en bekymring angående uautorisert bruk av kunstnerdekaler i Marathon og bekreftet at en tidligere Bungie-artist inkluderte disse i et teksturark som til slutt ble brukt i spillet.

Dette problemet var ukjent for vårt eksisterende kunstteam, og vi gjennomgår fortsatt hvordan denne forglemmelsen skjedde. Vi tar saker som dette svært alvorlig. Vi har tatt kontakt med [kunstneren] for å diskutere saken, og vi er forpliktet til å gjøre det rette for kunstneren. Vi har som policy at vi ikke bruker kunstneres verk uten deres tillatelse."

Dette er ikke første gang Bungie har havnet i hardt vær på grunn av uautorisert bruk av kunstverk. Studioet ble tidligere tatt i å bruke fan art i Destiny 2 uten korrekt kreditering. Det ser ikke akkurat bra ut.