Bungie kan miste sin uavhengighet i Sony

HQ

Bungie er inne i en svært turbulent periode for tiden. Destiny-utvikleren har vært utsatt for oppsigelser, fått mye kritikk og til og med utsatt sin neste store utvidelse til sommeren 2024. Dette har ført til at utvikleren har erkjent at de har mistet mye av samfunnets tillit i det siste, og det ser ut til at de kan miste mer enn det også.

I en ny, svært opplysende rapport fra IGN heter det nemlig at Bungie kan miste sin uavhengighet innenfor Sony Interactive Entertainment og PlayStation Studios-familien. Utvikleren opprettholder sin uavhengighet forutsatt at de når sine økonomiske mål, men et nylig møte mellom Sony og Bungie-ledere tyder på at forsinkelsene og de svake resultatene til Destiny 2 gjør at utvikleren står i fare for å miste styret og dermed bli mer integrert i SIE.

Rapporten sier også at Bungie står overfor et enormt moralsk dilemma akkurat nå, og at noen utviklere beskriver stemningen i selskapet som "sjeleknusende". Det finnes til og med uttalelser fra utviklere som sier at Bungie-ledelsen uttrykte likegyldighet og til og med fiendtlighet i perioden frem til masseoppsigelsene.

Som om ikke alt dette var nok, nevnes det i rapporten at QA-teamet for Destiny ble omtalt som "ikke-utviklere" og at de ble utsatt for økt fiendtlighet fra teamets og selskapets ledelse, inkludert større disiplinærtiltak for tilsynelatende mindre problemer.

Rapporten avsluttes med en uttalelse fra en anonym ansatt som nevner at det er en "oss mot dem"-følelse mellom ansatte og ledelsen i selskapet akkurat nå, og at "tilliten har blitt svekket."