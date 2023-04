Bungie om Destiny 2: Lightfall: «Det er tydelig at vi bommet på noen av målene våre»

HQ

Selv om Destiny 2: Lightfall er en solid utvidelse, har den ikke levd opp til stjernen Destiny 2: The Witch Queen fra i fjor. Vi kom til den konklusjonen i vår anmeldelse som du kan lese her.

Men nå som utvidelsen har vært tilgjengelig i rundt seks uker, har Bungie begynt å reflektere over hva den leverte, og i et nylig blogginnlegg innrømmet utvikleren at Lightfall ikke har truffet merket på de måtene det hadde til hensikt.

Som nevnt i innlegget, uttalte Bungie: "Med en solid mengde data nå under beltet, er det klart at vi savnet merket på noen av våre mål og trengte å gjøre oppdateringer basert på konstruktive tilbakemeldinger."

Når det gjelder hva dette gjelder, er Bungie i stor grad fokusert på å oppdatere og justere det feilaktige Guardian Ranks-systemet, og Commendations-suiten, med noen av disse endringene som kommer i neste sesong når det starter i slutten av mai.

Mens du kan lese om de nøyaktige finjusteringene Bungie planlegger her, ga utvikleren lyd med en melding som takket spillerne for deres konstruktive kritikk.

– Å bygge sosiale systemer er alltid utfordrende. Selv i et studio med hundrevis av mennesker, vet du aldri hvordan ting kommer til å oppføre seg i den virkelige verden før vi legger det i hendene på spillerne. Det beste med dette fellesskapet er at du ikke er redd for å gi oss innspill! Konstruktive tilbakemeldinger er alltid verdsatt og avgjørende for å hjelpe oss med å få ting i best mulig tilstand for alle, og vi vil fortsette å overvåke og utvikle systemene våre slik at de kan nå våre mål. "

Hva er dine tanker om Destiny 2: Lightfall?