Bungie reduserer hovedkontoret sitt drastisk etter noen vanskelige år

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Det er allment kjent at Bungie har hatt store problemer på flere områder, at Destiny-serien ikke har prestert like godt som før, og at selskapets hovedprosjekt, Marathon, heller ikke har tiltrukket seg store mengder spillere. Dette har ført til betydelige nedbemanninger, og kort tid etter at Sony kjøpte selskapet, hadde det rundt 1 600 ansatte, mens tallet i dag angivelig ligger på rundt 500.

Dette har selvfølgelig konsekvenser, og The Game Post melder nå at selskapet har lagt ut sitt nesten 20 000 kvadratmeter store anlegg i Bellevue for fremleie. Studioet bekrefter dette selv i en uttalelse, der det påpekes at selv om det vil forbli i Bellevue, vurderer det nå alternativer:

«Bungie utforsker muligheter for å fremleie anlegget sitt i Bellevue, Washington. Studioet gikk over til en «digital-first»-modell for flere år siden, og dette trekket gjenspeiler teamets skiftende behov på arbeidsplassen og effektiviteten i det eksterne samarbeidet. Bungie vil fortsatt opprettholde en fysisk kontortilstedeværelse i Bellevue.»

Hva som vil skje med Bungie fremover, er fortsatt uklart. Sony kjøpte selskapet for 3,6 milliarder dollar, og mange fans mener at dette kan ha vært en tvilsom beslutning. På tidspunktet for oppkjøpet arbeidet Bungie angivelig med seks spill, selv om de fleste av dem ser ut til å ha blitt skrotet, ifølge en ny rapport.