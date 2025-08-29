Bungie tilbyr 500 dollar til spillere som tester Marathon i 30 dager

HQ

Desperasjon eller mesterstykke? Det er vanskelig å si, men etter måneder med negativ presse - rykter om kansellering, stjålne kunstverk og en nesten total mangel på spillerinteresse - tar Bungie nå i bruk nye metoder for å lokke spillere tilbake. Ifølge rapporter forbereder studioet en massiv playtest som varer i 30 dager, fra 8. september til 7. oktober.

Det som skiller seg mest ut er insentivet: spillere som logger inn i minst en time daglig i løpet av de angitte tidsvinduene - hverdager fra 3-7 PM PT og helger fra 2-8 PM PT - vil bli belønnet med et gavekort på $ 500. Mindre deltakelse vil også bli belønnet, men Bungie har gjort det klart at langsiktig engasjement er det virkelige målet. Utvalgte spillere skal allerede ha mottatt en e-post fra Sony som inviterer dem til å bli med i denne "30-dagers brukerforskningsstudien".

Offisielt er Marathon fortsatt planlagt å lanseres før slutten av Sonys regnskapsår 2025, det vil si senest 31. mars 2026. Hvorvidt det utgivelsesvinduet holder, gjenstår å se. Det virkelige spørsmålet er: representerer denne cash-for-play-strategien et smart trekk for å vekke interesse, eller et desperat sjansespill for å gjenopplive et prosjekt mange allerede hadde avskrevet?