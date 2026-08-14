Bungie veteran: The Ring Verden i Halo: Campaign Evolved er «jævlig stygg

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En person som definitivt vet et og annet om Halo, er Marcus Lehto, en tidligere Bungie-veteran som var kunstnerisk leder for Halo: Combat Evolved. Han var ansvarlig for utformingen av Master Chief selv, i tillegg til mange andre elementer, og bidro også til utformingen av den ikoniske ringverdenen.

Nå virker han både skuffet og opprørt over hvordan ringverdenen ser ut i Halo: Campaign Evolved, og kaller den «jævla stygg». Lehto hevder at den var ment å fremstå som et uhyggelig, mystisk, men likevel spennende sted, mens den Halo-verdenen vi nå ser i spillets menyer er mindre truende og ser mer ut som et leketøy.

Han mener også at den er feilplassert, siden Ringverdenen tydeligvis lå i utkanten av vår elskede Melkeveien, der den kunne ses. Den nye Ringverdenen er derimot plassert anonymt et eller annet sted i rommet:

«Selv om Forerunner-teknologien var av metall (ikke stein), var den også eldgammel, vidstrakt, levende og en grav for de grusomhetene som lurer i dens indre. Den hadde vært vitne til hundrevis av årtusener med konflikt. Likevel viser spillet den som skinnende metall som ser ut som om den ble bygget for noen få år siden.

«Ringen i hovedmenyen er det mest støtende vi ser hver gang vi starter spillet. Den burde føles massiv, mørk, mystisk, uhyggelig, men også full av undring. Denne nye ringen ser ut som et skinnende nytt leketøy – ute av proporsjoner, uten mystikk, jævlig stygg.

«I tillegg, når det gjelder historien, ligger ringen i CE langt ute i utkanten av Melkeveien, som vi ser i bakgrunnen.»

Han deler også et bilde der de to Halo-ringene sammenlignes. Hva synes du? Er den nye ringen like fantasifull og uhyggelig som originalen? Sjekk ut X-innlegget nedenfor.