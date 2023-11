Bungie: "Vi vet at vi har mistet mye av tilliten deres"

HQ

Bungie har vært i overskriftene av alle de gale grunnene den siste uken, da utvikleren nylig permitterte rundt 100 av sine ansatte, på grunn av at Destiny 2 ikke innfridde forventningene. Dette førte også til en utsettelse av den neste og siste utvidelsen i spillets Light and Darkness Saga, da Destiny 2: The Final Shape ble utsatt fra februar til juni, samtidig som studioets andre spill, Marathon, ble utsatt til 2025. Bungie har nå adressert noen av disse utviklingstrekkene i et nytt blogginnlegg.

I stedet for den vanlige This Week in Destiny -bloggen har Bungie publisert en blogg med tittelen "Our Path Forward", der utvikleren spesifikt sier:

"Vi ønsker å anerkjenne tilbakemeldingene og bekymringene dere har om Lightfall og de siste Seasons, samt reaksjonene på avsløringen av The Final Shape. Vi vet at vi har mistet mye av tilliten deres. Destiny må overraske og begeistre. Det har vi ikke gjort ofte nok, og det skal vi endre på."

Når det gjelder hvordan Bungie har tenkt å reparere forholdet til fansen, legger utvikleren til: "For oss er veien videre klar: Vi må gjøre The Final Shape til en uforglemmelig Destiny-opplevelse. Vi ønsker å skape noe som vil bli sett på som et av de beste spillene vi noensinne har laget".

Bungie opplyser at det selv etter permitteringene er rundt 650 personer som jobber med The Final Shape for øyeblikket, og at vi i løpet av de kommende ukene vil få vite mer om hvordan spillet justeres på kort sikt og fra og med neste sesong som starter i slutten av november.