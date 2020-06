Bungie vil avsløre ny Destiny 2-utvidelse neste uke

Du ser på Annonser

Vi vet ikke helt hvor mange det er som spiller Destiny 2 på daglig basis lenger, men det er i hvert fall liv nok til at Bungie vil introdusere mer innhold til spillet, før de til slutt vender snuta mot et tredje kapittel i serien. Vi har lenge sett små hint om en ny isplanet, muligens Jupiter-månen Europa, og det ser ut til at utvidelsen som introduserer denne snart skal avsløres.

Bungie har utgitt en liten teaser på Instagram, som viser en Guardian som går gjennom et isdekket landskap, og med Jupiter i bakgrunnen også ser det ut til. Her forteller de at de vil avsløre mer den 9. juni.

"The next chapter of Destiny 2 is almost here. Tune in for the unveiling at 6pm CEST on June 9."

Det skjer altså neste tirsdag klokken 18. Skal du se på?