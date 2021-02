Bungie vil slippe en ny spillserie innen 2025

Du ser på Annonser

Helt siden Destiny ble sluppet i 2014 har Bungie utelukkende jobbet videre med serien og oppdateringer til den. Det virker dog som at de nå gjør seg klare for noe helt annet.

I en uttalelse fra nettopp Bungie, kan vi nemlig lese:

"Finally, Bungie has appointed Jonny Ebbert (Chief Creative Officer) and Zach Russell (General Manager, Incubation) to build and drive the creative vision and foundation for Bungie's future worlds alongside the next generation of leaders at Bungie, with plans to bring at least one new IP to market before 2025."

Om det betyr at de legger Destiny bak seg er uklart, men det tviler vi på. At spillet skal slippes innen 2025 betyr at de mest sannsynlig allerede er i gang med det, og forhåpentligvis betyr det at vi kan få noen små livstegn om et år eller to.