Bungie viser frem Destiny 2: The Final Shape igjen neste uke

HQ

Vi teller ned dagene til vi kan avrunde denne epoken av Destiny 2 med den siste utvidelsen i Light and Darkness Saga, Destiny 2: The Final Shape. Selv om denne utvidelsen er planlagt til 4. juni 2024, etter at den ble utsatt i slutten av februar, vil Bungie allerede neste uke vise frem det nye innholdet i en ny forhåndsvisningsvideo.

Vi får ikke vite så mye om hva denne forhåndsvisningen vil by på, men Bungie legger spesifikt til: "Bli med oss den 9. april 2024 for en oppdatering på hva teamet har bygget for Destiny 2: The Final Shape"..

Dette vil skje kl. 1830 og etterfølges av lanseringstraileren for den gratis innholdsoppdateringen Into the Light, som får sin fulle debut i midten av april for å holde på spillerne til The Final Shape kommer.