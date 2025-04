Bungie viser gameplay fra Marathon

HQ

Det kommende ekstraksjonsskytespillet Marathon - Bungies reboot av den klassiske 90-tallsserien - har reist mange spørsmål. Men i kveld ga studioet endelig fansen en ordentlig titt på spillet, og viste frem nye spillopptak sammen med ferske detaljer om hva som kommer, inkludert nøyaktig når vi får besøke den forlatte kolonien Tau Ceti IV.

Under livestreamen kunngjorde Bungie at en begrenset alfa vil starte 23. april, noe som gir spillerne en sjanse til å gå inn i skoene til en Runner - biosyntetiske leiesoldater som kjemper i tropper på opptil tre mot både andre spillere og KI-fiender, plyndrer tyvegods og kjemper for å overleve. De demonstrerte også spillets fire spillbare klasser og deres unike evner.

Marathon vil følge en sesongbasert struktur, komplett med rangerte kamper og ulike fellesskapsarrangementer. Ved siden av gameplayet hadde Bungie også premiere på en kortfilm regissert av Alberto Mielgo, som gir litt bakgrunnshistorie og gir dybde til spillets univers.

Til slutt avslørte de at Marathon lanseres 23. september i år for PC (via Steam), PlayStation 5 og Xbox Series X/S - med full støtte for cross-play og cross-save. Sjekk ut traileren nedenfor.

Gleder du deg til Marathon?