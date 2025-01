Bungies nye MOBA henteR inspirasjon fra Super Smash Bros.

Så snart Bungie ble med i Sony-banneret, visste vi at vi ville få noen nye live-tjenesteprosjekter på vei. I tillegg til det kommende Marathon, er det et nytt MOBA på gang som heter Gummy Bears. Et mer levende, koseligere spill, som fortsatt har et konkurransepreget PvP-fokus, siden det til syvende og sist er et MOBA.

The Game Post har gitt noen nye detaljer om det kommende spillet, som tilsynelatende har skiftet ut av Bungies hender mot en annen PlayStation Studios-utvikler. Det har imidlertid allerede blitt gjort et betydelig arbeid med å etablere hvordan spillet vil se ut, ettersom det går for det mer fargerike utseendet, som tilsynelatende skal tiltrekke seg et yngre publikum.

I motsetning til tradisjonelle MOBA-spill, der du har en helsestang, vil Gummy Bears sikte mot en mer Super Smash Bros.-inspirert spillestil. Du tar skade i prosent, og blir slått lenger og lenger tilbake til du blir dyttet av kartet av et dødelig slag.

Dette vil forhåpentligvis gjøre det distinkt nok til at folk som spiller mer etablerte MOBA-er vil prøve det. Flere spillmoduser er planlagt, og tilsynelatende har prosjektet blitt rost internt for sitt morsomme gameplay. Ettersom spillet har vært under utvikling i minst tre år, får vi kanskje høre mer om det snart.