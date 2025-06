Bunnkarakter for Switch 2 Welcome Tour - Nintendos lavest rangerte spill på ti år

HQ

Switch 2 Welcome TourSwitch 2 Welcome Tour, Nintendos dårlig forkledde betalte demo, har raskt blitt et av deres dårligst vurderte spill på lenge, med en Metacritic-score på bare 54 av 100. Det er den laveste karakteren for et Nintendo-spill på ti år, og det med rette. Kritikken har først og fremst vært rettet mot prisen, 7,99 pund for noe som burde ha vært gratis, for en blanding av teknisk demo og digitale manualer som også krever at du investerer penger i tilbehør hvis du vil fullføre alle "utfordringene" i spillet.

