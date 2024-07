Bureau 81 vil gjerne lage en oppfølger til The Operator

Den 22. juli kan fansen sjekke ut Bureau 81s narrative puslespill The Operator, et spill som handler om å være en dataoperatør som får i oppgave å hjelpe feltagenter med å løse oppgaver og problemer som ellers er utenfor deres ferdigheter. Spillet kommer til PC neste uke, og vi satte oss nylig ned med skaperen Bastien Giafferi, hvor han i et intervju fortalte oss at han gjerne vil lage en oppfølger til spillet og til og med har noen ideer å utforske.

"The Operator har selvfølgelig en slutt. Det er en slutt. Det var det jeg ønsket. Men hvis jeg vil lage en oppfølger, så kan jeg gjøre det. Det er alt jeg kan si. Og selvfølgelig vil jeg kunne bruke... Jeg hadde mange ideer til The Operator som jeg heller ikke kunne sette inn i spillet fordi det var for komplisert. Eller til og med settingen, det faktum at spillet foregår i '92. Vi hadde ikke mobiltelefoner, vi hadde ikke smarttelefoner. Jeg hadde mange slike ideer, og hvis jeg lager en oppfølger, kan jeg definitivt bruke dette. Og jeg ville elske å lage en oppfølger."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for å også høre om Bureau 81s planer om å bringe kontrollerstøtte til The Operator og potensielt til og med lansere spillet på konsoller, og mer.

Hvilken setting eller tidsperiode synes du en oppfølger til The Operator bør foregå i?