Burglin' Gnomes er din nyeste "friendslop"-besettelsen om å bli en kjederøykende tyv

Vi elsker et tåpelig og dumt "friendslop"-spill, og hvis du også gjør det vil du kanskje følge nøye med på Fobris kommende prosjekt kjent som Burglin 'Gnomes. Dette er et enkelt spill der ideen er å kle seg ut som en liten kjederøykende hagegnom og deretter invadere og rane et menneskes hjem, stjele verdisaker og gjenstander som kan gjenbrukes, alt mens du unngår leietakeren som tar en no-nonsense-tilnærming til disse små inntrengerne, og sprenger dem i småbiter med et håndvåpen og mer.

Online co-op-spillet kommer til PC via Steam på en ubestemt dato i fremtiden, men hvis du vil ha en smakebit av hva det har å tilby, er en demo tilgjengelig, der du kan forårsake kaos og unngå utslettelse i denne latterlige tittelen.

Designet som en samarbeidende affære for opptil fem spillere, for et glimt av hva Burglin 'Gnomes tilbyr i den fulle opplevelsen og den tilgjengelige demoen, kan du se en trailer for spillet nedenfor, som erter bare en smule av det sprø og eksentriske gameplayet.