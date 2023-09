Burnout- og Need for Speed-utviklere vil fokusere på Battlefield igjen

HQ

Jubelen sto i taket da Electronic Arts kunngjorde at Criterion igjen skulle bli hovedutvikler av Need for Speed-spillene i 2020. Mange fryktet at dette aldri ville skje etter at Burnout-skaperne de siste årene kun hadde hjulpet DICE med å lage Star Wars Battlefront II og Battlefield-spill. Denne endringen ville forhåpentligvis bringe NfS-serien tilbake til fordums storhet. Det siste kan fortsatt skje, men det ser ikke ut til at Criterion får all æren hvis det skjer.

EA bekrefter nemlig at Criterion har blitt flyttet fra EA Sports til EA Entertainment (ikke glem at de ble splittet opp for tre måneder siden) for igjen å hjelpe DICE, Ripple Effect og Ridgeline med å skape fremtidige Battlefield-spill.

Det er verdt å nevne at Vince Zampella sier at en liten del av Criterion vil fortsette å pusle med ideer for Need for Speeds fremtid, men det høres definitivt ut som om dette er mer som en birolle mens Codemasters eller et annet studio tar over som franchisens nye hovedutvikler.

