Burnout Paradise Remastered til Switch

Selv om det er to år siden denne remasteren ble lansert på PS4 og Xbox One er det overraskende å se en versjon av Burnout Paradise Remastered komme til Nintendo Switch. Ikke fordi det er utrolig at dette kjører på konsollen, som for eksempel Doom 2016 og Wolfenstein 2: The New Colossus, men heller at EA velger å holde liv i det som er en av deres eneste remastere denne generasjonen. Heldigvis fortsetter dette mye av det gode som remasteren la til spillet, samtidig som det beholder de største problemene spillet har hatt siden originalversjonen kom ut i 2008. Dette er heldigvis ikke nok til å ødelegge for et av de beste bilspillene - og ikke minst åpen verden-spillene - fra forrige generasjon.

Vi har allerede en anmeldelse av Burnout Paradise Remastered (og en av originalen ) du kan lese her, derfor vil denne anmeldelsen kun fokusere på de tekniske aspektene ved Switch-utgaven. Bildene brukt i denne anmeldelsen er heller ikke fra Switch-utgaven, da spillet i skrivende stund ikke støtter skjermbilder.

Det absolutt, uten tvil, viktigste og beste med Switch-utgaven er at den beholder bildefrekvensen og stabiliteten som er tilstede i versjonen på de kraftigere konsollene. Å suse gjennom Paradise City og Big Surf Island i en stabil, uavbrutt 60 FPS får man også gjøre i denne utgaven uansett om man spiller håndholdt eller docked. Switch-utgaven beholder mange av de grafiske justeringene sett i remasteren, dog med litt lavere oppløsning. I docked-modus kjører spillet i en oppløsning på 900p, og mye av de mer detaljerte teksturene og modellene har blitt nedskalert for å opprettholde den høye, stabile bildefrekvensen. Et godt valg. Det eneste problemet er at viktige detaljer på avstand blir vanskelig å tyde hvis du har en over middels stor TV. I 200+ kilometer i timen er det essensielt å kunne se forskjell på det som er en motstander i krasjløpet eller en stakkars vanlig bil du kan ende med å ødelegge dagen for. Ikke ødeleggende for opplevelsen, men verdt å merke seg hvis valget står mellom de forskjellige utgavene.

Photo: Criterion Games

Spillet farer faktisk enda bedre håndholdt. En god implementering av HD Rumble gjør at jeg nærmest lener meg i svingene og skvetter når jeg krasjer. Bildefrekvensen opprettholdes også her, og oppløsningen er nedskalert til 720p. Avstandsproblemene i docked-modus gjelder ikke her da man kommer såpass tett på spenningen. Her kommer også et av spillets eneste Switch-spesifikke tillegg, nemlig muligheten til å bruke touch-skjermen for å navigere kartet.

Ellers er det veldig lite å si på denne utgaven. Online-moduser fungerer som de skal, uten mye problemer. Paradise City er en like stor fryd å navigere som den alltid har vært, og blir lite svekket av konsollen. Hvis du primært tenker å spille håndholdt er det absolutt ingenting å klage på her, men om du sjeldent løfter Switchen fra docken og har tilgang på PC, PS4 eller Xbox One ville jeg anbefalt de utgavene, selv om det er veldig liten forskjell på spillopplevelsen.