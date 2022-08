Burnout-skapere avslører Wreckreation

Fansen ante nok var som mest sannsynlig ville skje med Burnout- og Need for Speed-skaperne i Criterion da Alex Ward og Fiona Sperry forlot dem og dannet sitt eget studio for over åtte år siden. Samtidig har vesle Three Fields Entertainment blitt stadig mer ambisiøse ved å gå fra Dangerous Golf til Danger Zone og deretter Dangerous Driving, så denne annonseringen er verd å merke seg.

Til tross for at vi ikke har hørt et pip om Dangerous Driving 2 etter annonseringen for flere år siden avslører nemlig Three Fields et nytt spill kalt Wreckreation. Dette bilspillet er satt i en åpen verden litt i samme stil som Forza Horizon 5, men hovedfokuset her er at man kan kjøre rundt mens en annen spiller endrer på omgivelsene. Se på det som en baneskaper i sanntid. Håpet er å la oss manipulere nesten alt i enkelte moduser.

Jeg skriver enkelte moduser siden utviklerne poengterer at deler av spillet vil by på mer tradisjonell racing, bare med mer detaljerte skader siden bilene ikke vil være lisensierte. Traileren under gjør det vel uansett ganske klart hvor fokuset ligger.