Bus Bound: Lyset blir ikke grønnere, kompis!

Jeg har aldri vært noen stor fan av simulatorer, men jeg kan absolutt se sjarmen. Du får i bunn og grunn leve et annet liv, og følge en karriere som kanskje ikke er en drøm, men som kan være en interessant vei for deg å gå. Lastebiltransport, togleder, bedriftseier. Du kan gjøre alt takket være simulatorene, og i Bus Bound er du mer enn bare en bussjåfør.

Målet er å bli en helt i lokalsamfunnet ditt. Du begynner i den fiktive byen Emberville, et sted som nettopp har innført et nytt offentlig bussystem. Som sjåfør på disse eksperimentelle rutene har du ansvaret for å sørge for at folk kommer seg fra A til B på en så smidig måte som mulig, for hvis du ikke gjør en god jobb, kan du risikere at denne offentlige tjenesten blir lagt ned før den i det hele tatt har kommet i gang.

Noe som gjør at Bus Bound skiller seg ut fra andre simulatorer, er at det virkelig setter kjøringen først og fremst. Du har riktignok en hjemmebase der du kan kartlegge ruter og bestemme hvilken buss du vil ta ut på byen, men hovedmålet er å kjøre og kjøre bra. Det gjør at du slipper mye av administrasjonen, slik at du ikke blir tynget av papirarbeid og i stedet bare kan begynne å frakte folk rundt.

Der detaljene er tatt ut av administrasjonsaspektet, er de i stedet lagt inn i kjøremekanikken. Du kan kontrollere alle aspekter av bussen din, fra dørene til vindusviskerne, noe som gir en ekstra følelse av realisme til simuleringsopplevelsen, ettersom du ikke bare automatisk laster på og av passasjerer når du når neste stopp. Du bør også kjøre realistisk. Hvis du bremser ned for fartsdumper og svinger når du kan kjøre fritt, vil det øke tilfredshetsscoren din hos passasjerene, mens du kjører som om du er med i Grand Theft Auto, noe som garantert vil få folk til å knytte nevene mot deg av raseri.

Kjøremekanikken og reaktiviteten var veldig smidig, spesielt med sim-hjulet vi fikk utdelt under forhåndsvisningen. Det er akkurat som å kjøre på ekte, men uten noe av presset som følger med. Du trenger ikke å betale for dette kjøretøyet, så det spiller ingen rolle om du får en og annen hump, og du møter heller ingen virkelige trafikanter, så det å tute på dem vil ikke resultere i at du blir banket opp. Det vil imidlertid resultere i en lavere poengsum for passasjerlykke, så hold øye med det. Siden vi bare hadde kort tid med demoen, var det ikke tid til å leve seg helt inn i opplevelsen, så jeg valgte en mer avslappet tilnærming mot slutten. En hånd på rattet, den andre klar til å trykke på hornet og blåse i alle som kom i veien mens jeg svingte mellom filene. Bak meg kunne jeg høre byggherren le av at jeg ikke klarte å få noen av passasjerene mine til å stoppe på en tilfredsstillende måte.

Bus Bound Spillet inneholder også co-op for fire spillere, samt mulighet til å tilpasse bussparken din, men vi fikk ikke oppleve noen av delene i løpet av vår tid med spillet. Som en som ikke vet forskjell på en dobbeltdekker og en skyttelbuss, kan jeg ikke uttale meg om hvor mange busser du får kjøre, men jeg kan si at det ser ut til å være mange av dem, og at de alle er autentisk representert av folk som bryr seg om dette, for folk som bryr seg om dette.

For de som elsker å sveve over hver minste detalj, og fortape seg i å bli administratorer i stedet for utøvere, er Bus Bound kanskje ikke like spennende som andre simulatorer. Men for dem som elsker å gripe livet ved rattet, byr Bus Bound på kjøring i massevis. Selv om du ikke kan bruke fartshumper som miniramper og må holde passasjerene fornøyde, er det en glede i å kjøre trygt i Bus Bound som åpner øynene dine for hvorfor folk elsker disse spillene og vil fortsette å gjøre det. Uten for mye erfaring med busssimulatorer kan jeg ikke uttale meg om hvor mye Bus Bound ser ut til å skille seg ut, men det byr absolutt på en hyggelig kjøretur i den tiden jeg har spilt så langt.

