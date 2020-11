Bus Driver Simulator er nå tilgjengelig på konsoll

Du ser på Annonser

Bus Driver Simulator, spillet som lar deg leve et virtuelt liv som bussjåfør, er nå tilgjengelig på PS4 og Xbox One, og kommer til Switch 13. november. Nå som det snart er tilgjengelig på Switch kan man altså spille Bus Driver Simulator... mens man sitter på bussen selv!

Stresset med å måtte håndtere bøllete tenåringer eller å bli gitt en 500-lapp som betaling er kanskje ikke tilstede her, men det er fortsatt mye du må holde styr på. Her må du følge trafikkregler, passe på rutetidene og sørge for at passasjerene kommer seg dit de skal i tide.

Spillet byr på flere forskjellige busser fra forskjellige land, virkelige steder og forskjellige vær- og trafikkforhold.

Er dette en simulator du kommer til å teste ut selv?