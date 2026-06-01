Buss 666 kjører igjen helt til Hel

Bussrute 666 gikk lenge til den polske badebyen Hel, ofte omtalt som "Highway to Hel" på folkemunne, men religiøse grupper var ikke spesielt begeistret for navnet, som derfor ble endret til 669 i 2023 etter mange års press. Nå melder imidlertid BBC at bussruten er tilbake.

Den opprinnelige ruten ble kjørt av PKS Gdynia (lokaltransport), mens den nylig gjenåpnede ruten i stedet kjøres av selskapet FlixBus. Highway to Hel går fra Kraków og helt til Hel, en reise som tar til sammen 13 timer. I en uttalelse til polske TVN24 sier en representant for FlixBus :

"Nummeret 666 ble bevisst valgt som et markedskommunikasjonselement for å øke synligheten til forbindelsen på den populære ferieruten til Hel."

Hvis du har planlagt en ferie i Polen, kan du nå kombinere den med sol og varme på Hel, og for å komme dit bør du hoppe på buss 666.