Busskollisjon i Uganda krever minst 63 menneskeliv

En alvorlig trafikkulykke i Uganda har kostet minst 63 mennesker livet etter at to busser kolliderte på en trafikkert rute som forbinder hovedstaden med de nordlige regionene.

Foreløpige rapporter tyder på at ulykken skjedde under en risikabel forbikjøring mellom de to bussene og andre kjøretøy på motorveien.

Myndighetene bekreftet at alle de omkomne var passasjerer fra de involverte bussene, noe som understreker den pågående bekymringen for trafikksikkerheten i landet.

Nødetatene rykket raskt ut for å hjelpe de overlevende og ta hånd om ulykkesstedet, og etterforskningen pågår for å fastslå de nærmere omstendighetene bak tragedien.

