BYD avduker ny elbil med 850 kilometers rekkevidde

HQ

BYD planla opprinnelig å lansere flere modeller internasjonalt, inkludert deres mer luksuriøse undermerke Denza, men utrullingen ble forsinket. Nå kommer den imidlertid endelig til flere markeder, og det med en ny modell som vekker oppsikt.

Denza Z9 GT ble nettopp avduket, og har en rekkevidde på 1000 kilometer med CLTC-batteri - det er det kinesiske rekkeviddeestimatet, men med den strengere WLTP-standarden er det nærmere 850 kilometer. Uansett er det et massivt løft takket være et batteri på 122,5 kWh, noe som gir den nye modellen en økning på 64 % i estimert rekkevidde.

Denza Z9 GT forventes dessuten å underby andre el-stasjonsvogner i de fleste vestlige markeder, som akkurat nå domineres av BMW i5 Touring, Audi A6 Avant og VW ID.7.

Med Denza Z9 GT vil BYD rulle ut Denza i flere markeder, men det er fortsatt uklart når dette vil skje.