BYD U9 Xtreme er nå verdens raskeste produksjonsbil

Kinesiska elbilsmärket BYD har ju flertalet gånger tidigare slagit rekord med kommande hyperbilen Yangwang U9 Xtreme och efter att ha kört 472 km/h har de nu slagit sitt eget rekord, med råge. 496 km/t har bilrackarn körts i, vilket gör den till världens snabbaste produktionsbil. Dette åstadkommer man genom att ha dubblat mängden hästkrafter från den "vanliga" versionen av U9, vilket gör att den alltså ruvar på 3000 hästkrafter och drivs av BYD:s nya "1200V Ultra High Voltage Platform". Du kan se rekordet via videon nedenfor.

"BYD Yangwang U9 Xtreme 02 med 3000 hestekrefter har nettopp levert en av de mest sjokkerende prestasjonene i elbilhistorien. I sin siste kjøretur nådde denne elbilsuperbilen svimlende 496,22 km/t, noe som flytter grensene for hva batteridrevet ytelse kan oppnå. Med fire kraftige elmotorer og avansert aerodynamikk viser U9 Xtreme 02 hvordan teknisk presisjon og rå elektrisk kraft kan kombineres for å skape en ekte rekordmaskin. Stabilitet, varmestyring og et nøye avstemt understell bidro alle til at denne superbilen kunne holde nesten 500 km/t. Denne rekorden følger opp den tidligere rekorden på 472,41 km/t som ble satt av Track Edition, og viser hvor raskt BYD gjør fremskritt i sin streben etter å dominere verdenen av ekstrem ytelse. Xtreme 02 handler ikke bare om tall - det er en erklæring om at elektrisk kraft er i ferd med å omdefinere selve hastigheten."

