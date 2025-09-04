BYDs nye elektriske sportsbil har kjørt i 472 km/t

HQ

Jakten på verdensrekorden for raskeste produksjonsbil (maksimal hastighet) er i full gang, og etter å ha vært vitne til hvordan den kroatiske batteriprodusenten Rimac slo Koenigseggs rekord, som så ble tatt tilbake uken etter av Koenigsegg - har den kinesiske elbilgiganten BYD nå meldt seg på i kampen. BYD Yangwang U9 Track Edition klarte å kjøre 472 km/t under et videodokumentert forsøk på høyhastighetsvelodromen ATP Papenburg, noe som gjør den til verdens raskeste bil, men ikke verdens raskeste produksjonsbil ettersom den ennå ikke er i serieproduksjon. Ifølge BYD selv vil den imidlertid bli satt i produksjon og vil da huse 2958 elektriske hestekrefter.

Road & Track:

"Yangwang U9 Track Edition bruker den samme e4-plattformen og DiSus-X-kjernearkitekturen som den tradisjonelle U9, men med mye mer skyvekraft. Basismodellen U9 hadde et oppsett med to motorer på 1287 hk, mens Track Edition har et oppsett med fire motorer som leverer 555 kW per motor og en total effekt på over 2958 hk. BYD sier at det gir et effekt/vekt-forhold på 1200 hk per tonn, eller rundt 1,9 hk per kilo. U9 Track Edition-enhetene har en forbedret frontsplitter i karbonfiber (ekstrautstyr) i den aerodynamiske miksen. Likevel er det en betydelig mengde frontløft som vises i videoen, noe som indikerer at noen ekstra aerodynamiske stabilitetsendringer kan være på sin plass."