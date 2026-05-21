BYDs nye, kasseformede syvseter er tydelig inspirert av Land Rover Defender

Land Rover Defender er en ganske ikonisk form, og det ser ut til at BYD var veldig ... skal vi si inspirert, da de designet sin splitter nye Ti7 SUV, som snart er på vei til mange europeiske land.

Det ble avslørt på et offisielt arrangement, og vil bli lansert, tilsynelatende, under BYD er sub-brand Fangchengbao, men vil bli solgt som en BYD internasjonalt.

Det er offisielt en plug-in hybrid oppsett som kombinerer en 1,5-liters turboladet bensinmotor med to elektriske motorer og firehjulsdrift. Til tross for sin enorme størrelse, BYD hevder syv-seters kan treffe 100 kilometer i timen på bare 4,8 sekunder, samtidig som det tilbyr også opp til 79 miles av elektrisk bare rekkevidde.

Åh, og i tilfelle dette ikke var tydelig, er den 5.1 meter lang og nesten to meter bred. Den er faktisk lengre enn Defender 110.

BYD sier at Ti7 er rettet mot "større familier og de med en aktiv livsstil."