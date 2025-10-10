Bye Sweet Carole blander estetikken til en Disney-klassiker med grusomheter fra ditt verste mareritt

I går 9. oktober krysset mange av en av sine etterlengtede titler for denne skumle sesongen når vi ser frem til Halloween. Bye Sweet Carole Remothered, fra Remothered-skaperen Chris Darril, er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series.

Bye Sweet Carole I Remothered Halloween er vi i skoene til en ung jente ved navn Lana Benton. Spillet foregår på begynnelsen av 1900-tallet, i en tid da den feministiske politiske bevegelsen begynner å ryste den britiske nasjonen. Bye Sweet Carole tar spillerne med på en mystisk etterforskning på det skumle barnehjemmet Bunny Hall, der Lana er den eneste som mistenker at bestevenninnen Carole ikke bare har stukket av.

"Etter å ha oppdaget hemmelige brev mellom Carole og en mystisk "fransk" person, bestemmer Lana seg for å grave dypere. Etterforskningen fører henne mellom den virkelige verdens harde realiteter og det fantastiske, om enn dekadente, kongeriket Corolla. I dette riket, som er preget av den truende herr Kyn, den likegyldige uglen Velenia og de grådige, korrupte kaninene, virker slutten uunngåelig."

Ta en titt på dette hjemsøkende håndmalte eventyret i traileren nedenfor. Bye Sweet Carole utgir en fysisk utgave 21. oktober.

