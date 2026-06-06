Bygg din egen felles bosetning i skogen med Tinkernest

Wholesome Games Direct har noe helt spesielt ved seg, og det er at alle titlene som presenteres alltid har en helt spesiell aura av fred og mild ro rundt opplevelsen. Studioet afterwalk, som holder til i Spelkollektivet, ligger midt i en skog i Sverige, og det virker som om inspirasjonen til Tinkernest kommer derfra.

Bygg en dyrekoloni der alle jobber sammen for å samle materialer, konstruere bygninger og leve sammen i fred. Spillet har et progresjonssystem der du kan kombinere to objekter og se hvilken effekt de har sammen når du skaper et helt nytt tredje objekt. Det er ingen utgivelsesdato ennå, men sjekk ut siden på Steam og også Tinkernest -traileren nedenfor.