Bygg din egen Pokédex med dette Mega Pokémon-samarbeidet

HQ

Pokémon har samarbeidet med mange merker opp gjennom årene, og siden det første samarbeidet med Mattels Mega, har det kommet mange byggbare Pokémon og lekesett for samlere. Nå kan du lage en Pokédex for å holde styr på alle de flotte skapningene du har bygget.

Denne Pokédexen består av 322 brikker og er den samme som du ser i Kanto-regionen, og kommer med fem kort av de tre Kanto-startfigurene, Eevee og Pikachu, slik at du kan føle at du sporer Pokémon med skapelsen din.

Settet koster £33, og for øyeblikket er det bare tilgjengelig i Storbritannia via Amazon. Hvis du vil vite mer om denne lag-din-egen-Pokédexen, kan du besøke Mattels nettside her.

Dette er en annonse: