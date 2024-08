Bygg drømmetastaturet ditt med Keychrons Lemokey L3

HQ

Med et så stort utvalg av mekaniske tastaturer tilgjengelig for kjøp, kan det være en utfordring å vite hvilket som passer deg og din situasjon. Heldigvis har folkene hos Keychron en løsning: å bygge akkurat den enheten du vil ha.

Dette kan gjøres ved hjelp av Lemokey L3, et mekanisk tastatur som bruker 2,4 GHz-tilkoblinger for å tilby et stabilt trådløst tilbud, og en solid metallkropp som kan utstyres med en hel rekke forskjellige tastaturer og knapper i en rekke forskjellige farger og stiler.

For å se hva som gjør Keychron Lemokey L3 så unikt, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler flere fakta og tanker om enheten.