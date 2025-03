Bygg et koselig feriested på en øy i Islanders: New Shores Det tilbyr moduser både for konkurranslystne spillere som ønsker å maksimere sin highscore og folk som bare elsker ideen om å bare skape en liten by.

Coatsink kunngjør at de har en oppfølger på gang til det koselige strategispillet Islanders fra 2019. Islanders: New Shores sies å bygge videre på originalens avslappende atmosfære og intuitive strategitilnærming, men det introduserer selvfølgelig også nye mekanikker, spillmoduser og funksjoner. I tillegg kan vi nå se frem til en fotomodus med de forventede filtrene og et roterbart kamera. Twitch-integrasjon er også lovet, slik at folk kan se hva du holder på med. Sjekk ut kunngjøringstraileren for Islanders: New Shores nedenfor, som vil bli utgitt senere i år for PC, PlayStation, Switch og Xbox.