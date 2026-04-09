Bygger Valve SteamGPT for Steam-støtte?

Valve kan jobbe med en ny intern funksjon kalt SteamGPT for Steam-støtte, som rapportert av Video Cardz. Nye sporede Steam-filer inkluderer "oppgaveoppretting, merking, modellevaluering, sammendrag og inferens".

Det ser ut til at SteamGPT vil være knyttet til oppgavekøer, merking av jobber, testresultater og finjusteringsdata. Og så er det en annen tjeneste som heter SteamGPTSummary, som ser ut til å hente detaljer på kontonivå, for eksempel profilinformasjon, Steam Guard-status, sikkerhetshistorikk, land, VAC-status, telefondata, svindelflagg og spilletid. Dette høres veldig mye ut som et verktøy for support eller gjennomgang, snarere enn en butikkfunksjon.

På toppen av alt er det også en forbindelse til Valves Trust-systemer. Denne tillitstjenesten refererer til tillitsscore, kontoalder, kontobøtter, relaterte kontoer, konfidensverdier og slutningsresultater.

Samtidig må det minnes om at ingenting så langt viser at SteamGPT direkte deler ut forbud eller erstatter VAC.

Valves offentlige statistikk viser mange refusjonsforespørsler og kontogjenopprettingssaker hver dag. Med andre ord kan et verktøy som oppsummerer kontohistorikk og flagger risikosignaler, hjelpe personalet med å behandle disse sakene raskere.

Hvis det gjør Steam bedre og raskere, er vi som forbrukere alle for det, ikke sant?