Byggingen av en ny Avengers-attraksjon begynner i Disneyland Resort

Marvels integrering i Disneys temaparker har vært en blandet fornøyelse. Den nylige berg- og dalbanen i Epcot, basert på Guardians of the Galaxy, har fått mye skryt, men tematikken og historiefortellingen i "Avengers Campus" har stort sett fått en negativ mottagelse. Heldigvis har Disneyland, det opprinnelige feriestedet i California, begynt å bygge den mest ambisiøse Marvel-attraksjonen noensinne.

Den har fått navnet Avengers: Infinity Defense, denne mørke forlystelsen ble annonsert for flere år siden, og i fjor sommer på D23 Expo fikk vi noen flere detaljer. Den vil bli plassert i en utvidelse i Avengers Campus, i Disney California Adventure, og vil være en mørk forlystelse som tar gjestene rundt i multiverset og kjemper mot en ny variant av den gale titanen: Kong Thanos, som beseiret Avengers i sin egen virkelighet.

Det er ikke mange detaljer kjent om denne forlystelsen, annet enn at den vil inneholde flere karakterer fra Marvel Cinematic Universe, inkludert Robert Downey Jr. i rollen som Tony Stark. I motsetning til Spider-Man Web Slingers, som er mer rettet mot barn, forventes dette å bli en signaturattraksjon for parken og feriestedet, og så langt er den bare planlagt for feriestedet i California.

Ingen dato ble kunngjort, men som oppdaget av bloloop, har Disney allerede stengt Timon-parkeringsplassen (12. januar) for å begynne byggingen. Det er flere år til, men ventetiden vil være verdt det...

