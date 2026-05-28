Byggingen av UFC-buret foran Det hvite hus begynner

Arbeidet med å bygge kampburet som skal brukes til UFC-arrangementet i Det hvite hus, som er planlagt til 14. juni, dagen for Donald Trumps 80-årsdag, et arrangement som også vil feire USAs 250-årsjubileum. Kampburet kommer til å stå rett foran hovedfasaden til Det hvite hus, og det vil bli omgitt av 5000 midlertidige sitteplasser og plass til et musikkorps.

UFC Freedom 250-arrangementet vil bli ledet av spansk-georgiske Ilia Topuria og amerikanske Justin Gaethje, som kjemper om det forente verdensmesterskapet i lettvekt. Det blir fem andre kamper på hovedkortet, alle av menn, inkludert brasilianske Alex Pereira mot franske Ciryl Gane.

Selv om tilskuertallet vil være begrenset, forventer UFC å utstede så mange som 85 000 billetter slik at fansen kan se kampene gratis i en park i nærheten, på storskjerm. Arrangementet finner sted søndag 14. juni og starter kl. 02:00 CEST, 01:00 BST mandag 15. juni, europeisk tid.