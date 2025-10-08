Bygningskollaps i Madrid etterlater fire døde

HQ

Vi har nettopp fått nyheten. Spanske redningsmannskaper har bekreftet at fire personer har omkommet etter at en bygning under oppussing kollapset i Madrid sentrum. Bygningen, som var under ombygging til hotell, ga etter under byggearbeidene, og bare fasaden ble stående igjen. Ofrene, tre bygningsarbeidere av utenlandsk opprinnelse og prosjektets arkitekt, ble funnet flere timer senere etter en omfattende leteaksjon med droner og hunder. "Det er med dyp sorg vi kan bekrefte at brannvesenet i Madrid har funnet likene av de savnede etter kollapsen", skrev ordfører Jose Luis Almeida på X. Lokale myndigheter har satt i gang en etterforskning av årsaken til kollapsen, mens byggherren og huseieren ennå ikke har kommentert hendelsen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!