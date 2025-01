Byttefunksjon kommer til Pokémon TCG Pocket sammen med en ny utvidelse i dag

HQ

I dag, 29. januar, fikk Pokémon Trading Card Game Pocket -spillerne den mest etterlengtede oppdateringen av alle siden spillet ble lansert 30. oktober. "Trade"-funksjonen vil gjøre det mulig for spillerne å bytte kortene sine, selv om det vil være visse regler for kort med fire diamanter, stjerner eller høyere sjeldenhet.

For å gjøre disse handlene trenger du både handelspoletter og timeglass, to gjenstander som kan skaffes på en svært begrenset basis i spillet på daglig basis... Eller de kan kjøpes gjennom mikrobetaling. Avhengigheten av dette systemet har gjort mange Pokémon TCG Pocket-brukere sinte, som hevder at det å fullføre samlingen deres nå er mer avhengig av et betal-til-vinn-system enn det tidligere konvoluttåpnende, tilfeldige systemet.

Ny Pokémon TCG Pcket-utvidelse: Space-Time Smackdown

I tillegg til handelsfunksjonen er det lagt til en innholdsoppdatering som inkluderer Pokémon fra Sinnoh-regionen. Space-Time Smackdown-utvidelsen inneholder to nye digitale boosterpakker med de legendariske Pokémon Dialga og Palkia. I tillegg inneholder kortene i denne utvidelsen illustrasjoner av Pokémon som aldri tidligere har vært vist i Pokémon Pocket Trading Card Game, som for eksempel fanfavoritten Lucario.

Kommer du til å prøve ut handelsfunksjonen i Pokémon TCG Pocket og få tak i Lucario i den nye utvidelsen?