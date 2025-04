Du må betale for å ha nytte av C-knappen på Nintendo Switch 2

HQ

Hvis du har fulgt med på vår dekning av Switch 2, vet du at kontrollerne denne gangen har en ekstra knapp merket C. Den fører til den nye GameChat-funksjonen, som i hovedsak er Discord på Switch - med én stor forskjell: Den koster penger.

Frem til 31. mars 2026 får vi bruke chatten gratis, men etter det må du ha et abonnement på Switch Online for å bruke den. Men hva gjør C-knappen hvis du ikke betaler for den? Svaret er ... ingenting.

Polygon intervjuet nylig visepresident for spiller- og produktopplevelse Bill Trinen om hva som skjer hvis den ikke-betalende brukeren trykker på C-knappen :

"Du vil kunne finne ut om NSO-abonnementet der og få en følelse av noe av funksjonaliteten."

Dette betyr at du har en ubrukelig knapp på kontrolleren din, og at du ikke kan tilordne andre funksjoner til den. Hvis det høres litt rart og aggressivt ut, er det verdt å huske at Nintendo anser GameChat for å være en killer-app for konsollen, noe Trinen også understreker i intervjuet, og rettferdiggjør det faktum at knappebruk har en kostnad ved å si at det er "en del av den generelle plattformopplevelsen" og sier også at "NSO virkelig er en kritisk del av Nintendo Switch 2-opplevelsen".

Synes du det er rimelig å ha en knapp som koster penger å bruke, og hvor ofte forventer du å bruke GameChat?