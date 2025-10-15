Gamereactor

nyheter
Street Fighter 6

C. Viper har blitt lagt til i Street Fighter 6

Og vi har en helt ny trailer for å bevise det.

HQ

Når man snakker om klassiske Street Fighter -fightere, refererer det vanligvis til dem fra seriens 2D-æra, det vil si frem til Street Fighter III: 3rd Strike, som opprinnelig ble utgitt i 1999. En av de få nyere figurene som har klart å etablere seg som gjenkjennelig og godt likt, er Crimson Viper.

Hun dukket opprinnelig opp i Street Fighter IV i 2008, med en ikonisk rød frisyre. Hun var imidlertid påfallende fraværende i Street Fighter V, og hun var heller ikke med i Street Fighter 6. Men nå har Capcom lyttet til fansen, og Crimson Viper har blitt utgitt som den siste DLC-utfordreren til Year 3 (Sagat ble utgitt i august, og nå venter Alex og Ingrid).

Sjekk ut lanseringstraileren for Crimson Viper nedenfor.

HQ
