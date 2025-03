Cadence leder igjen an i Rift of the NecroDancer, som kommer til Nintendo Switch i dag

Brace Yourserlves Games har utnyttet verdens oppmerksomhet til å snike seg inn i Nintendo Direct for Switch 1 og kunngjøre det siste Rift of the NecroDancer, som kom for en knapp måned siden på PC. Nå kommer det til Nintendo Switch i dag, og i traileren fikk vi et glimt av det nye gameplayet, der heltinnen vår fortsetter å ta på seg ondskap ved hjelp av rytme.

Spillene i NecroDancer-serien har selvsagt noen av de beste lydsporene i nyere spillhistorie (den andre delen var faktisk det første Zelda-spillet som ikke ble utviklet av Nintendo, og det er takket være bruken av musikk), og denne delen inneholder også en rekke spesielle samarbeid fra andre velkjente indiespill som Super Meat Boy, Pizza Tower og Celeste. Du kan gå til Nintendo eShop nå (eller Steam, hvis du foretrekker å spille på PC) og hente Rift of the NecroDancer. Og hvis du fortsatt ikke har fått tak i det, kan du se traileren nedenfor.