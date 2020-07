Cadence of Hyrule får DLC og slippes endelig fysisk i oktober

Du ser på Annonser

En av nyhetene Nintendo bød på i går under sin Nintendo Direct Mini var at Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda kommer til å få tre DLCer i form av Character Pack med fem nye karakterer som inntar spillet. Disse er Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda og Frederick, som allerede er tilgjengelig nå.

Den andre DLCen heter Melody Pack og bringer 39 nye låter, hvorav flere er remixer. Nintendo annonserte også en tredje DLC i form av Symphony of the Mask som legger til mer historieinnhold med Skull Kid fra The Legend of Zelda: Majora's Mask. De to sistnevnte DLCene kommer den 31 oktober.

Du kan kjøpe alle separat eller slippe billigere unna med et nytt sesongpass til 150 kroner. Om du forhåndsbestiller dette får du dessuten ekstra kostymer på kjøpet til Link og Zelda. Den 23. oktober slippes en komplett utgave av spillet (til og med fysisk) med alt dette innholdet.