Cadillac kan erstatte Valtteri Bottas med Colton Herta hvis finnen ikke forbedrer seg i Monaco

Valtteri Bottas returnerte til Formel 1 denne sesongen med Cadillac, etter å ha tilbrakt 2025-sesongen som reservefører hos Mercedes. Sammen med Sergio Pérez stolte Cadillac på hans ekspertise for å bygge et sterkt fundament for det nye amerikanske F1-teamet, men den 36 år gamle finske føreren har ikke levert de resultatene teamet hadde forventet av ham.

Bottas har fortsatt ikke vunnet noen poeng, sammen med fire andre, inkludert lagkameraten Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso og Nico Hulkenberg. Cadillac er imidlertid svært misfornøyd med Bottas, som ikke har endt høyere enn 13. plass (16., 18. og 19.) i de fem første løpene, og noen ganger endte tiendedeler av et sekund bak Pérez i kvalifiseringene.

Ifølge Sky Italia og BILD vurderer de til og med å degradere ham tidlig i sesongen.

Monacos Grand Prix neste uke (5.-7. juni) blir nøkkelen. Hvis Bottas ikke forbedrer prestasjonene sine, kan han bli satt på sidelinjen, og i stedet kan Colton Herta, som jobber som reservefører og forventes å ta et av hovedsetene i en ikke alt for fjern fremtid, bli forfremmet tidligere.