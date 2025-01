Cadillacs LYRIQ-V er den raskeste bilen til dags dato

HQ

Cadillac har stadig elektrifisert sine mange biler og modeller, og i tråd med dette er den neste til å motta behandlingen V-Series. Bilprodusenten har nettopp løftet for henget på LYRIQ-V, som er den første helelektriske modellen i V-Series og også, ifølge Cadillacs egne ord, den raskeste bilen til dags dato.

Elbilmodellen hevder å kunne gå fra 0-60 mph på så raskt som 3,3 sekunder med Velocity Max utstyrt, noe som gjør den til den raskeste Cadillac-modellen hittil. Dette er på toppen av å ha et dobbeltmotorsystem som kan sparke ut 615 hestekrefter (458.6 kW effekt) og 650 lb-ft (880 Nm) dreiemoment.

LYRIQ-V leveres også med et stort batteri på 102 kWh som kan hurtiglades ved hjelp av likestrøm for å levere en rekkevidde på 75 km på 10 minutter, og som også kan lades fra lav til 80 % på rundt 41 minutter. Til tross for disse ladetidene hevdes den fulle rekkevidden å være rundt 30 mil.

Den har kjøremoduser som skal gjøre bilen mer konkurransedyktig og rask, og den har et interiør som inkluderer en lydopplevelse i flere lag og en 33-tommers diagonal LED-skjerm.

Når det gjelder hvor du kan forvente å se LYRIQ-V på veiene, lover Cadillac at den først vil bli solgt i USA, Canada, Australia og New Zealand, og at flere markeder vil følge etter. Produksjonen vil starte tidlig i 2025, og prisene for bilen er ennå ikke bestemt.