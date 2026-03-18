CAF Champions League 2019, den nærmeste presedensen til AFCON 2025-debatten, men med en stor forskjell

HQ

Omgjøringen av finalen i Afrikamesterskapet i fotball, der Marokko vant tittelen etter at det ble vurdert at Senegal hadde tapt kampen, har vært historisk. Det har vært lignende saker, men aldri i denne størrelsesordenen, med 2019 CAF Champions League-finalen som den mest liknende.

Finalen, som ble spilt med to kamper hjemme og borte, startet med at Wydad AC fra Marokko og Espérance de Tunis fra Tunis spilte uavgjort 1-1 i det første oppgjøret. Men returkampen, som ble spilt en uke senere, 31. mai 2019, ble avbrutt av Wydad Casablancas spillere etter at dommeren underkjente et mål i det 59. minutt da de lå under 1-0. Da spillerne protesterte, ble det konstatert at VAR ikke fungerte, og målet kunne derfor ikke godkjennes.

Dette førte til en pause på halvannen time, og til slutt blåste dommeren av kampen, som endte 1-0, 2-1 sammenlagt for den tunisiske klubben. CAF bestemte at returoppgjøret skulle spilles om, men CAS ga Espérance medhold, og kampen ble ikke spilt om.

AFCON 2025 er en lignende situasjon, men i dette tilfellet ble kampen bare avbrutt i 14 minutter, spillerne kom tilbake på banen, og kampen ble gjenopptatt og spilt til slutt som vanlig. Senegal vil basere sin anke til CAS på dommerens beslutning om å gjenoppta kampen, noe som betyr at alt som skjedde etterpå var lovlig.

Et annet lignende tilfelle var 2023 Turkish Super Cup, som ble spilt i april 2024, da Galatasaray vant 3-0 etter at Fenerbahçes spillere (alle på U19-laget) forlot banen etter ett minutt i protest mot sin egen klubb. Dommeren avbrøt kampen, og i stedet spilte Galatasaray en vennskapskamp mellom spillerne.