Cairn solgte 200 000 eksemplarer i løpet av en helg

Det stiliserte fjellklatringsspillet Cairn har klart å tiltrekke seg en hel del turister til Mount Kami. Etter å ha blitt lansert så sent som forrige torsdag, den 29. januar, har spillet allerede oppnådd et imponerende salgstall.

Som bekreftet av The Game Bakers, utvikleren og utgiveren av Cairn, har fjellklatringseventyret allerede solgt mer enn 200 000 eksemplarer siden utgivelsen. Spillet er for øyeblikket tilgjengelig på PS5 og PC via Steam, Epic Games Store og GOG.

For øyeblikket ser det ut til at folk ikke bare kjøper Cairn, men at mange av dem også liker det. I skrivende stund har spillet nesten 5000 anmeldelser på Steam, og 94 % av dem er positive. Vi sjekket ut spillet selv og hadde det ganske gøy da vi klatret opp på Mount Kami. Du kan lese nettverksanmeldelsen vår her.