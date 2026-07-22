Cairns DLC «On the Trail» er utsatt på ubestemt tid, da «vi trenger litt mer tid

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Hvis du har gledet deg til å kaste deg over Cairns «On the Trail»-DLC når den lanseres 13. august, har vi litt dårlige nyheter å dele. Tillegget etter lanseringen er utsatt fordi utvikleren The Game Bakers trenger «litt mer tid» på grunn av at dette DLC-et er strukturert annerledes enn hovedspillet.

I en uttalelse på sosiale medier forklarer The Game Bakers: «Vi legger til funksjoner i Cairns gratis DLC On the Trail. De nye klatreområdene er fulle av utfordringer og overraskelser, men siden fjellene er mye mindre enn Kami, har vi justert opplegget for å opprettholde spenningen i hver klatretur.»

Alt dette betyr «On the Trail vil ikke være klart til 13. august.» Men den gode nyheten er «det kommer fortsatt snart, og vi vil dele utgivelsesdatoen så snart vi har den.»

Vil du sjekke ut On the Trail når det til slutt kommer ut?