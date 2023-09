Cal Kestis-skuespilleren bekrefter Star Wars Jedi 3

HQ

Skuespilleren bak Cal Kestis, Cameron Monaghan, har bekreftet at det kommer et tredje spill i Star Wars Jedi-serien, og at arbeidet med det pågår akkurat nå.

Ifølge VGC avslørte Monaghan dette under et panel nylig, der han sa følgende: "Vi jobber med et tredje spill, og vi holder på med det akkurat nå. Det er en stor oppgave, og det har vært noen samtaler så langt, men forhåpentligvis kan vi til slutt gå inn og lage noe skikkelig kult."

Stig Asmussen, tidligere direktør i Respawn, ønsket at serien skulle bli en trilogi, så det kommer nok ikke som noen overraskelse at utviklingen er i gang, men det er likevel godt å vite at studioet jobber på spreng for å gi oss det som kan bli det siste kapittelet i historien før eller siden.

Asmussen forlot Respawn nylig, men vi har ennå ikke fått vite om dette vil påvirke utviklingen av treeren eller ikke. Gleder du deg til å se Cal Kestis i et nytt spill?