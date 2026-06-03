Caleb Williams fra Chicago Bears er utnevnt til Madden NFL 27-coverstjerne

Vi er nå på vei inn i sommeren, noe som betyr at hele syklusen med å forberede et nytt kapittel i Madden NFL-serien av sportsspill er i gang. Siden disse spillene pleier å lanseres i august, omtrent når preseason i NFL er i gang, har syklusen med å avsløre forside-stjernene og de best rangerte idrettsutøverne i spillet begynt, og når vi snakker om det førstnevnte punktet, får et talent som uten tvil vil ha mange øyne på seg neste år, æren av å være standardutgavens forsideutøver.

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Etter en imponerende sesong der Chicago Bears endte på andreplass i NFC og gikk videre til divisjonsrunden i sluttspillet (der de ble slått av Los Angeles Rams), har quarterback Caleb Williams blitt utnevnt til Madden NFL 27-coverstjerne.

Vanligvis går en slik utmerkelse hånd i hånd med en høy rating i det respektive spillet, noe som kanskje kan skremme noen fjær med tanke på at Williams ikke vant noen trofeer på NFL Honours i fjor, ikke brøt Bears' forbannelse om å ha en quarterback som kastet for mer enn 4000 yards i den ordinære sesongen, ikke klarte å nå NFC Championship-kampen (for ikke å snakke om Super Bowl), og ellers bare ledet NFL i interceptions kastet i løpet av sine to kamper etter sesongen. I bunn og grunn hadde Williams og Bears en god sesong, men vil det/bør det være nok til å matche den maksimale 99-rangeringen vi ofte ser coverstjerner bli tildelt etter en bemerkelsesverdig sesong i sin respektive rolle?

La oss få vite hva du synes om at Williams er Madden NFL 27-coverstjernen, og hvem tror du vil gå ned som de topprangerte idrettsutøverne i årets spill?