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Verdensnyheter

Kalifornien gir tilbake hellig kyststrøk til urfolksstammene

Dette forventes å være gode nyheter også for økosystemet.

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De fleste kjenner til de ofte svært tragiske historiene om hvordan urfolk gjennom historien har blitt fratatt sitt land og sine hellige steder. I det siste har imidlertid stadig flere begynt å se på dette som en feil og forsøkt å rette opp i det med tilbakevirkende kraft.

Det er nettopp det California nå har gjort ved å gi tilbake rettighetene til en strekning på fire kilometer langs kysten til Amah Mutsun Tribal Band og Muwekma Ohlone-stammen, ifølge LA Times. Begge stammene anser området, som ligger sør for San Francisco, for å være hellig, og det har lenge vært statlig eid land.

Beslutningen forventes også å komme dyrelivet og økosystemene til gode, i tillegg til å styrke urbefolkningens rettigheter.

Kalifornien gir tilbake hellig kyststrøk til urfolksstammene

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Verdensnyheter


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