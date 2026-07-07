Kalifornien gir tilbake hellig kyststrøk til urfolksstammene
Dette forventes å være gode nyheter også for økosystemet.
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De fleste kjenner til de ofte svært tragiske historiene om hvordan urfolk gjennom historien har blitt fratatt sitt land og sine hellige steder. I det siste har imidlertid stadig flere begynt å se på dette som en feil og forsøkt å rette opp i det med tilbakevirkende kraft.
Det er nettopp det California nå har gjort ved å gi tilbake rettighetene til en strekning på fire kilometer langs kysten til Amah Mutsun Tribal Band og Muwekma Ohlone-stammen, ifølge LA Times. Begge stammene anser området, som ligger sør for San Francisco, for å være hellig, og det har lenge vært statlig eid land.
Beslutningen forventes også å komme dyrelivet og økosystemene til gode, i tillegg til å styrke urbefolkningens rettigheter.